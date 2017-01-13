Молодые семьи могут подать документы на получение жилья

В Тюмени начался прием заявок на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2018 год.

Документы принимаются в департаменте имущественных отношений (ул. Советская, 20) в порядке живой очереди, а также по предварительной записи через "Личный кабинет" на сайте госуслуг.

За подробной информацией можно обратиться к специалистам департамента по телефону: 8 (3452) 39-62-42.