Молодые семьи могут подать документы на получение жилья

12:28 13 января 2017
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s5.bloknot.ru
| Фото: s5.bloknot.ru

В Тюмени начался прием заявок на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2018 год.

Документы принимаются в департаменте имущественных отношений (ул. Советская, 20) в порядке живой очереди, а также по предварительной записи через "Личный кабинет" на сайте госуслуг.

За подробной информацией можно обратиться к специалистам департамента по телефону: 8 (3452) 39-62-42.

Теги: жилье , молодая семья , госпрограмма
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