Монтажники установили свой "потолок" в мобильной портации

<div class="lead">Уральские связисты объявили о самой масштабной миграции в мобильной сети по итогам 2016 года. 2 600 сотрудников компании "ВИПСИЛИНГ", работающих в 100 городах России перевели номера в сеть "МегаФон". В рамках услуги переносимости мобильных номеров монтажники, замерщики и менеджеры организации со всей страны портировались в сеть оператора. </div>

По данным опроса компании "Делойт", в 2016 году абоненты установили пятилетний рекорд: около 7% россиян в возрасте от 18 до 60 лет за полгода поменяли оператора путем переноса номера (MNP), или купив новую sim-карту. В прошлые годы только 4–5% абонентов отвечали, что сменили оператора в последние полгода. До сих пор наблюдалась иная тенденция: число абонентов, которые отвечали, что сменили оператора 2–3 года назад, падало.

Первая по величине компания в России по продаже натяжных потолков, один из лидеров в этой отрасли – "ВИПСИЛИНГ" заключила контракт с "МегаФоном". Головной офис предприятия расположен в Екатеринбурге, где и стартовал процесс переноса действующих мобильных номеров сотрудников в сеть оператора. Теперь "МегаФон" обеспечивает связью сотрудников 117 офисов компании в Центральном, Кавказском, Приволжском, Южном, Уральском, и Сибирском федеральных округах. В числе уральских городов - Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Серов, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Тобольск, и Курган.

"Мы работаем по всей России – наша розничная сеть охватывает более 25 субъектов - от Москвы до Новосибирска. Для нас важно, чтобы сотрудники всегда были на связи. Не менее значима постоянная связь с клиентами – поэтому первоочередная задача для нас - сохранить все корпоративные номера, что нам и удалось. И главное - мы получили более качественные мобильные услуги", – отметил директор по развитию компании "ВИПСИЛИНГ" Андрей Воронский.

"Мы гарантируем предприятиям качество связи, ценовую доступность и сервис - для оперативного решения вопросов. В нашей сети сотрудники "ВИПСИЛИНГа" смогут бесплатно звонить друг другу по всей России, что также немаловажно в решении рабочих вопросов. Уверен, что что благодаря нашей связи специалисты смогут еще эффективнее организовать свою работу, радуя клиентов новыми дизайн-решениями", – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" на Урале Евгений Иванов.

Преимуществами связи "МегаФон" могут воспользоваться не только работники "ВИПСИЛИНГ", но и их родные и близкие. В рамках программы "Наши люди" пользоваться услугами связи по корпоративным тарифам могут родственники и друзья сотрудников. При этом, компания-клиент не несет дополнительных затрат, поскольку участники программы самостоятельно оплачивают услуги мобильной связи, экономя свой бюджет.

"ВИПСИЛИНГ" — федеральная компания, специализирующаяся на оказании услуг по производству, продаже и установке натяжных потолков. Является единственной компанией в отрасли, развернувшей собственную розничную сеть по продаже натяжных потолков на территории крупнейших городов России.