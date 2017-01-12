Больше двух тысяч тюменцев отправили в армию

Столько призывников из Тюменской области отобрали в российские войска по итогам осенней призывной кампании. Из них четверых молодых людей направят в научные роты и еще четверых — на альтернативную гражданскую службу. По данным главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил РФ, план по призыву в нашем регионе полностью выполнен.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, в Тюменской области молодое пополнение войск обеспечили формой, индивидуальными рационами питания и водой на путь следования, зарплатными банковскими картами и персональными электронными картами.

Всего по стране было призвано и направлено на комплектование войск 152 тысячи человек. На прохождение альтернативной службы отправились 352 призывника, в научные роты из вузов попали 293 человека.