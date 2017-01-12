Роспотребнадзор ждет вопросы от общественности

Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области предлагает руководителям общественных и экспертных организаций, а также рядовым гражданам принять участие в формировании плана заседаний совета на 2017 год.
"Вопросы, которые, на ваш взгляд, должны быть рассмотрены Общественным советом в 2017 году, просьба направлять на адрес электронной почты ooiod@rpn72.ru (с пометкой "План работы Общественного совета"). Предложения принимаются в срок до 30 января 2017 года", - сообщается на сайте ведомства.
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