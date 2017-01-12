Роспотребнадзор ждет вопросы от общественности

Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области предлагает руководителям общественных и экспертных организаций, а также рядовым гражданам принять участие в формировании плана заседаний совета на 2017 год.