Для попавших в аварию водителей создали специальный сервис

Сервис, который поможет водителям быстро сориентироваться в случае ДТП, заработал на сайте Госавтоинспекции.
Это полная пошаговая инструкция для участников аварии с алгоритмом действий в разных случаях: с напоминанием о том, что предпринять, когда пострадали люди, или когда можно оформить необходимые документы самостоятельно без участия автоинспекторов.
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