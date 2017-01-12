Для попавших в аварию водителей создали специальный сервис

Сервис, который поможет водителям быстро сориентироваться в случае ДТП, заработал на сайте Госавтоинспекции.

Это полная пошаговая инструкция для участников аварии с алгоритмом действий в разных случаях: с напоминанием о том, что предпринять, когда пострадали люди, или когда можно оформить необходимые документы самостоятельно без участия автоинспекторов.