В областной думе началось формирование общественной молодежной палаты

Молодые тюменцы в возрасте от 14 до 30 лет могут стать членами Общественной молодежной палаты шестого созыва при Тюменской областной думе. Прием документов от кандидатов продлится до 10 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в состав молодежной палаты могут войти представители парламентских структур, политических партий, вузов, а также победители различных конкурсов, учащаяся и работающая молодежь региона. Численность членов палаты не должна превышать 48 человек. Среди основных требований - российское гражданство и проживание на территории области. Свои обязанности ребята будут выполнять на общественных началах.

Документы от кандидатов в члены молодежной общественной палаты принимаются по адресу: Тюмень, улица Республики, 52, кабинет 130. Более подробная информация представлена на официальном сайте облдумы в разделе "Общественная молодежная палата".