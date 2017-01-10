Тюмень за день: 10 января

Преступность в регионе снизилась на одиннадцать процентов

На 11,3% снизилась преступность в Тюменской области по итогам 2016 года. Всего за 12 месяцев зарегистрировано 27 тыс. 466 преступлений - на 3 тыс. 513 меньше, чем в прошлом году.

Тюменский художник начнет покорение Америки

Выставка тюменского художника Владимира Глухова откроется в одном из крупнейших городов американского штата Нью-Джерси в ближайшую субботу, 14 января. Как сообщается на сайте организатора мероприятия, Музея русского искусства в городе Джерси-Сити (MoRA), оно продлится две недели.

В Тюмени завершили один из долгостроев

Одиннадцатиэтажный жилой дом в микрорайоне Матмасы - дом ГП-3 в районе улиц Академика Сахарова — Просторной — Лебяжьей застройщика ЗАО "Сиб-Инвест" в конце декабря приняли в региональном Главном управлении строительства.

В конце января Тюмень увидит яркие танцы

Этап мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2017 на Кубок губернатора Тюменской области пройдет в Тюмени 28 и 29 января.

Юбилейные медали вручили 284 тюменским семейным парам

В Тюменской области за минувший год памятные медали в честь внушительных юбилейных дат супружеской жизни получили 284 пары. Из них 232 брака длятся 50 лет, 52 союза отметили 60-летний юбилей.