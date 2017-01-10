В Тюменской области стартовал Год экологии

Более 60 мероприятий, посвященных Году экологии, запланировано провести в 2017 году в Тюменской области. В их числе традиционные слеты юных экологов и школьных лесничеств, акции "Зеленые руки", "Живи, лес!" и "Друг". Тюменский регион также станет участником Международного дня леса, Всероссийского дня посадки леса, акции "Вода - это жизнь", экологического фестиваля "Сохраним нашу Землю", международной акции "Час Земли", Всемирного дня без автомобиля.

В марте начнет работу экологический форум "Зеленая планета-2017", на котором будут представлены исследовательские проекты по сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам. Также состоятся литературные состязания авторских размышлений "Природа и судьбы людей", конкурсы рисунков и поделок.

Летняя программа "Экологический патруль" в этом году отправит в импровизированное экотурне. Посещая музейные мероприятия, каждый лагерь составит свою карту патрулирования, на которой покажет, где побывал и что открыл нового. Здесь же появятся и обращения к юным тюменцам о бережном отношении к природе родного края.

Теме окружающей среды посвятят и "Ночь музеев". В ее расписании — экологические мастер-классы, просмотр фильмов о природе, интеллектуальные игры, блиц-викторины и лекции, сообщает пресс-служба губернатора.