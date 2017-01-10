За прошедший год в регионе в ДТП пострадали больше двухсот детей

В 2016 году в Тюменской области дорожные аварии с участием детей стали происходить реже, однако увеличилось количество смертельных исходов.

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, за минувший год в 177 ДТП пострадали 211 детей, 7 погибли. В 2015 году аварий произошло на 8 % больше, погибли 3 ребенка.

В 2016-м автоинспекторы привлекли к ответственности больше 15 тысяч водителей за нарушение правил перевозки детей. За год зарегистрировано 143 аварии с участием пассажиров до двенадцати лет. В них пострадали 174 ребенка, в десяти случаях дети перевозились без детских удерживающих устройств — погибли 2 ребенка, 11 получили травмы.