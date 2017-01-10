Старшеклассники могут заработать баллы для поступления в ТюмГУ

В Тюмени стартовала олимпиада "Лучшие по праву". Первый отборочный этап пройдет с 3 по 27 января.

Олимпиада организована в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады "Менделеев", участие в ней считается знаковым и дает занявшим призовые места одиннадцатиклассникам дополнительные 10 баллов при поступлении в ТюмГУ на профильные специальности.

Участвовать в олимпиаде могут ученики 9-11 классов школ Тюменской области. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Тюменского государственного университета и выполнить тестовые задания. Финалисты перового тура, набравшие наибольшее количество баллов, переходят во второй тур.

Финал состоится в марте 2017 года в Учебном центре компании "Полное ПРАВО", где в каждой возрастной категории будут определены победители. Всем призерам и финалистам олимпиады будут вручены дипломы и памятные сувениры от организаторов.

Для выполнения заданий каждый участник олимпиады может получить диск с подборкой правовой информации "КонсультантПлюс: Средняя школа". Диск можно скачать на сайте в разделе на главной странице "Школьнику" или по ссылке, а также получить в ООО "Полное ПРАВО" по адресу Тюмень, улица Ленина, 38/1 (3 этаж). Получить подробную информацию о сроках и правилах проведения олимпиады можно по телефону 46-69-05 (доб. 116).

Организаторы олимпиады – ООО "Полное ПРАВО" (Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской области) и ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет", при поддержке Администрации города Тюмени.