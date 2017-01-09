В "Job-кафе" тюменцам рассказали, как найти работу

Каждый месяц в Тюмени проводится профориентационное мероприятие "Job-кафе". В прошлом году его участниками стали 600 горожан, пишет "Мeгатюмeнь".

В неформальной обстановке, за чашечкой чая, психологи Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района рассказываkb ребят о том, например, на что обратить внимание при выборе профессии или как правильно составить резюме.

Экспертами выступали сами работодатели, которые помогают молодым людям увидеть реальную картину рынка труда. Благодаря мероприятию учатники не просто получили готовую "порцию" знаний: они самостоятельно проанализировали ситуацию и сделали собственные выводы, которые пригодятся им самим в их профессиональной жизни.