Участники уникального фотопроекта показали Тюмень по-новому

В декабре 2016 года в Тюмени прошла выставка современного искусства "Маршруты города Т", участниками которой стали 25 представителей визуального искусства, пишет "KП-Тюмень".

Архитекторы, художники, иллюстратор, живописец, фотографы, преподаватель ИЗО специально для проекта разработали арт-объекты, коллажи, пейзажи, изделия прикладного искусства, плакаты и другие работы в разнообразных техниках, вдохновленные Тюменью.

Напомним, что в октябре участники проекта "Арт-маршрут" вдохновлялись прогулками по Тюмени вместе с кураторами Уральского отделения Государственного центра современного искусства. Тюменские художники, фотографы и архитекторы посетили знаковые места города, углубились в историю и легенды Тюмени, и только потом приступили к созданию работ для выставки современного искусства.