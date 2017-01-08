В Тюмени продолжаются новогодние выставки и представления

10:47 08 января 2017
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img-f.photosight.ru
| Фото: img-f.photosight.ru

Несмотря на то, что праздники уже позади, у тюменцев еще есть возможность посетить новогодние выставки и спектакли.

Так, сегодня, 8 января, в тюменском драмтеатре пройдет комедия "Фунтик неуловимый". Во дворце культуры "Нефтяник" ребята увидят "Сказку о потерянной минутке".

В музее-усадьбе Колокольниковых до 15 января действует программа  "Сказочные дни в усадьбе", пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".

Теги: культура
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