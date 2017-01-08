Центр "Семья" оказал экстренную помощь около 1600 тюменцам

Служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" на базе центра "Семья" в 2016 году оказал помощь около 1600 тюменцам. Более 800 раз сотрудники выезжали по сигналам о социальном неблагополучии.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, причина вызова чаще всего – халатность и антиобщественное поведение взрослых - пьянство, употребление наркотиков, равнодушное отношение к собственным детям.

В состав службы входят педагог-психолог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, специалист по социальной работе. При обращении по телефону они выезжают на место, чтобы разобраться в обстановке и оказать необходимую помощь. Если происходящее угрожает жизни, физическому и психическому здоровью ребенка и необходимо изъять его из семьи, к работе службы подключаются специалисты органов опеки, попечительства и охраны прав детства.