Центр "Семья" оказал экстренную помощь около 1600 тюменцам

09:34 08 января 2017
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gk-press.if.ua
| Фото: gk-press.if.ua

Служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" на базе центра "Семья" в 2016 году оказал помощь около 1600 тюменцам. Более 800 раз сотрудники выезжали по сигналам о социальном неблагополучии.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, причина вызова чаще всего – халатность и антиобщественное поведение взрослых - пьянство, употребление наркотиков, равнодушное отношение к собственным детям.

В состав службы входят педагог-психолог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОВД, специалист по социальной работе. При обращении по телефону они выезжают на место, чтобы  разобраться в обстановке и оказать необходимую помощь. Если происходящее угрожает жизни, физическому и психическому здоровью ребенка и необходимо изъять его из семьи, к работе службы подключаются специалисты органов опеки, попечительства и охраны прав детства.

Теги: семья , социальная поддержка
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