В Тюмени определят лучших работодателей

В Тюмени продолжается прием заявок на конкурс "Лучший работодатель". О своем участии заявили уже 50 предпринимателей. Успеть подать заявки можно до 20 января.

Состязания пройдут по номинациям "Участие в мероприятиях активной политики занятости населения", "Сотрудничество работодателей с органами службы занятости населения", "Содействие занятости граждан, имеющих инвалидность", "Содействие занятости молодежи". Работодатель может заявиться на участие как в одной, так и в нескольких номинациях. В каждой номинации будут определены победитель и два лауреата, пишет "Мегатюмень".

Право на участие имеют организации различных форм собственности и организационно-правовых форм, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы организаций, индивидуальные предприниматели.