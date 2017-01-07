Тюменским подросткам помогают адаптироваться в обществе

Социальный проект "Шанс", направленный на позитивную профилактику магазинных краж среди подростков, завершился в Тюмени. В течение трех месяцев с ребятами проводили время наставники - руководители городских сообществ. Вместе с кураторами участники проекта придумывали идеи для мероприятий и активно включались в работу тюменских объединений.

Прежде чем приступить к работе с участниками, наставники прошли обучение. За перевоспитание подростков взялись Тюменское региональное общественное объединение "Страйкбол Урала", Объединенный совет студенческих общежитий Тюменской области, интеллектуальный салон "Тюменский чайный клуб", студенческое медиасообщество Industrial Media Group и другие городские объединения. Подросткам предоставили возможность выбрать наставников, исходя из собственных увлечений и интересов, пишет "КП-Тюмень".

Кроме того, в 2016 году в областном центре прошел проект "Наставничество", направленный на социальную адаптацию воспитанников и выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участниками программы стали 17 пар, сформированных из воспитанника или выпускника Боровского детского дома и его волонтера-наставника. На протяжении нескольких месяцев они заполняли карту желаний, участвовали в тренингах, вели дневник хороших моментов и составляли планы на будущее, смотрели фильмы и ходили в театр, создавали поделки, выезжали на природу, собирались на чаепития и просто разговаривали.