"Job-библиотека" помогла тюменцам раскрыть профессиональный потенциал

Более 200 тюменцев в 2016 годы посетили мероприятия в рамках профориентационного проекта центра занятости "Job-библиотека", пишет "Мегaтюмень".
Целевой аудиторией проекта была работающая молодежь, студенты вузов и ссузов Тюмени. Участники прошли три тренинга, задания были направлены на развитие знаний, умений и навыков, которые пригодятся в будущем при решении вопросов, связанных с поиском работы и трудоустройством.
Благодаря специалистам центра профориентации ребята знакомились с ситуацией на рынке труда, разрабатывают и в реальной жизни применяют алгоритм поиска и изучения предприятий и организаций.
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