"Job-библиотека" помогла тюменцам раскрыть профессиональный потенциал

Более 200 тюменцев в 2016 годы посетили мероприятия в рамках профориентационного проекта центра занятости "Job-библиотека", пишет "Мегaтюмень".

Целевой аудиторией проекта была работающая молодежь, студенты вузов и ссузов Тюмени. Участники прошли три тренинга, задания были направлены на развитие знаний, умений и навыков, которые пригодятся в будущем при решении вопросов, связанных с поиском работы и трудоустройством.

Благодаря специалистам центра профориентации ребята знакомились с ситуацией на рынке труда, разрабатывают и в реальной жизни применяют алгоритм поиска и изучения предприятий и организаций.