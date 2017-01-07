"Job-библиотека" помогла тюменцам раскрыть профессиональный потенциал

19:57 06 января 2017
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www.drogupplysningen.se
| Фото: www.drogupplysningen.se

Более 200 тюменцев в 2016 годы посетили мероприятия в рамках профориентационного проекта центра занятости "Job-библиотека", пишет "Мегaтюмень".

Целевой аудиторией проекта была работающая молодежь, студенты вузов и ссузов Тюмени. Участники прошли три тренинга, задания были направлены на развитие знаний, умений и навыков, которые пригодятся в будущем при решении вопросов, связанных с поиском работы и трудоустройством.

Благодаря специалистам центра профориентации ребята знакомились с ситуацией на рынке труда, разрабатывают и в реальной жизни применяют алгоритм поиска и изучения предприятий и организаций.

Теги: работа , молодежь
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