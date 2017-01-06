Тюменцы могут оформить подписку на вакансии

Информацию о новых вакансиях по интересующим их специальностям тюменцы могут получать по электронной почте от интерактивного портала службы занятости населения Тюменской области.

Подписавшись на рассылку вакансий в разделе "Личный кабинет", можно будет получать вновь поступившие в базу вакансии на адрес электронной почты, указанный при регистрации. В этом же разделе можно сформировать свое резюме и направить его в выбранный центр занятости населения и опубликовать на портале. Таким образом, информация о соискателе станет доступна всем работодателям области, зарегистрированным на портале.

Также работодатели, принимающие участие в мероприятиях по временному трудоустройству граждан, теперь имеют возможность предоставлять табель учета рабочего времени также через интерактивный портал, пишет "КП – Тюмeнь".