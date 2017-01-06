Состояние федеральных трасс в Тюменской области улучшилось

По информации ФКУ "Уралуправтодор", состояние федеральных дорог на территории Тюменской области с 2012 года улучшилось с 35% до 74%. Только в 2016 году было отремонтировано почти 178 километров трасс.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, на 85% в нормативное состояние приведена автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск.

На автомобильной дороге Тюмень – Омск завершено строительство моста через реку Тобол в районе г. Ялуторовска. На автомобильной дороге Тюмень – Ханты-Мансийск на 123-м км построен новый мост (1-й этап) через реку Тобол и открыто движение по двум полосам движения.

Позитивные сдвиги в состоянии федеральных автодорог ФКУ "Уралуправтодор" связывает, в том числе и с софинансированием работ из бюджета Тюменской области.