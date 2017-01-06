Омутинские библиотеки приглашают детей и молодежь на Рождество

Омутинская центральная районная библиотека приглашает молодежь на библиосейшн "Рождества волшебные мгновенья" сегодня, 6 января. Гостей ждут квесты и гадания.

В полдень 7 января в Детской библиотеке им. А.Е. Шестакова на утренник соберутся учащиеся местной воскресной школы. В уютных залах, украшенных оригинальными работами своих сверстников, они в творческой, игровой форме вспомнят историю праздника Рождества, сообщили в пресс-службе губернатора.