Омутинские библиотеки приглашают детей и молодежь на Рождество

12:27 06 января 2017
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mkrf.ru
| Фото: mkrf.ru

Омутинская центральная районная библиотека приглашает молодежь на библиосейшн "Рождества волшебные мгновенья" сегодня, 6 января. Гостей ждут квесты и гадания.

В полдень 7 января в Детской библиотеке им. А.Е. Шестакова на утренник соберутся учащиеся местной воскресной школы. В уютных залах, украшенных оригинальными работами своих сверстников, они в творческой, игровой форме вспомнят историю праздника Рождества, сообщили в пресс-службе губернатора.

Теги: культура , Рождество , Омутинское , библиотека
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