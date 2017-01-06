Тюменское благочиние проводит итоги конкурса детских поделок

После праздника Рождества Христова в Тюменском благочинии подведут итоги ежегодной выставки-конкурса детских рождественских поделок. Экспозиция разместилась в храме Симеона Богоприимца по ул. Республики, 60 в Тюмени.

Как пишет газета "Тюмeнская облaсть сегoдня", посетители могут увидеть трогательно украшенные вертепы (пещеры) и нарядные елочки, яркие поделки из традиционных и самых необычных материалов. Живопись, графические работы, батик, резьба по дереву, лепка -все посвящено радостному празднику.

В конкурсе участвуют дети от четырех лет и молодежь до 17 лет. Это учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, детских школ искусств и детских центров дополнительного образования. Разумеется, подход к оценке работ воспитанников школ искусств другой.

Как рассказала заместитель заведующего отделом по работе с детьми и молодежью Тюменского благочиния Мария Сарибекян, в конкурсе участвуют дети от четырех лет и молодежь до 17 лет. Это учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, детских школ искусств и детских центров дополнительного образования.

"Даже если ребенок не очень силен в рисовании, его работа в любом случае принимается. Если ему помогали родители или преподаватель, то это следует указать. В течение последних нескольких лет в выставке принимают участие дети из детских домов и дети с ограниченными возможностями здоровья", - говорит Мария.