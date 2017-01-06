Жителей Голышманово приглашают на "Ночь перед Рождеством"

08:12 06 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.kouvolanydinkeskusta.fi
| Фото: www.kouvolanydinkeskusta.fi

Рождественская программа "Ночь перед Рождеством" начнется в голышмановском дворце культуры "Юность" сегодня, 6 января, в 18:00, сообщили в пресс-службе губернатора.

Детей приглашают на игровую программу "Рождественские потешки" и "Рождественский мультмарафон". Более старшие найдут себе занятие по интересам. Одни – на мастер-классе по рисованию на воде "ЭБРУ детям", другие на художественном марафоне "Раскрась Новогоднюю сказку", третьи – на мастер-классе современного танца.

До позднего вечера  будут звучать песни в караоке-баре и отплясывать дискотека "ТанцMIX".

Теги: культура , Рождество , Голышмановский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017