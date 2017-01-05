Тюменцам доступна предварительная запись в Центр занятости

Записаться на прием в центр занятости Тюмени и Тюменского района можно через Интернет. Сервис доступен на портале службы занятости населения Тюменской области, пишет "Мегaтюмень".

Для этого нужно, во-первых, зайти в Личный кабинет, выбрать вкладку "Услуги", затем пункт "Записаться на прием в службу занятости". Во-вторых, в открывшейся форме выбрать услугу и центр занятости населения, а затем удобные дату и время приема. И, в-третьих, после выбора данных параметров появится информационное сообщение о том, что необходимо проверить правильность указанных сведений. Затем нужно нажать на кнопку "Записаться".

После того как этого в разделе "Мои обращения" появится информационное окно с параметрами записи. В Личный кабинет автоматически поступит талон на посещение, который можно скачать и распечатать. Можно записаться и "по-старинке", по телефону горячей линии 27-36-05.