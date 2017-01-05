Купив открытку, тюменцы могут помочь детям

Тюменская кондитерская Pastel запустила в Тюмени небольшую акцию: до 7 января любой желающий может купить новогоднюю открытку, средства от продажи которой направят в благотворительный Фонд Константина Хабенского.
В общей сложности тюменские художники и дизайнеры создали несколько уникальных новогодних и рождественских картинок, которые после превратились в 720 открыток. Все они посвящены моментам, которые можно назвать волшебными.
"Поскольку проект предпраздничный, в качестве темы была выбрана сама суть "волшебства". Хотелось подобраться к этому слову ближе, разобраться, есть ли ему место в обычной жизни. Каждая из фраз на открытке должна напомнить о том чувстве, которое случается испытывать, но названия которому, вроде как нет. Прожить день, ни разу не посмотрев на часы; запах или вкус, возвращающий в детство; спонтанный подарок, купленный для любимого - всему этому есть название, я думаю, что это волшебство", - рассказала маркетолог и автор задумки Полина Секисова.
Благотворительные открытки можно приобрести до православного Рождества включительно в торговой точке Кондитерской Pastel в ТРЦ "Гудвин".
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