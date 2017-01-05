В тюменской больнице появилось уникальное лучевое оборудование

09:32 05 января 2017
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vrach-profi.ru
| Фото: vrach-profi.ru

Новые технологии лучевой диагностики, некоторые из которых уникальны для региона, внедрили в тюменской областной клинической больнице №1. С его помощью врачи могут оперативно и точно отследить изменения в организме человека.

"В 2016 году мы применили ряд новых технологий в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Например, МСКТ перфузия миокарда, для оценки жизнеспособности сердечной мышцы. Это исследование с медикаментозной стресс-нагрузкой на 2-трубочном компьютерном томографе мы выполнили первыми в России. В практику онкоурологов внедрили МРТ предстательной железы на томографе 3Т, для точной диагностики рака простаты", - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ОКБ №1 Татьяна Малышева в интервью "Аргyментам и  Фaктам в Запaдной Сибиpи".

Врачи-рентгенологи ОКБ №1 замечают мельчайшие изменения в организме человека. С помощью аппаратов получают подробные снимки внутренних органов в разных плоскостях, с возможностью построения их трехмерной модели.

В 2016 году 22 тысячи пациентов прошли магнитно-резонансную диагностику и более 20 тысяч обследованы с применением метода компьютерной томографии. Благодаря этому, в том числе и на ранних стадиях, у пациентов удалось выявить патологические изменения многих органов и структур организма: органов грудной и брюшной полостей, малого таза, костной системы и позвоночника (включая спинной мозг), сердца и сосудов, головы и шеи.

Теги: технологии , медицина
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