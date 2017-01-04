В "Дзержинце" научат лепить рождественских ангелочков из теста

16:49 04 января 2017
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В Тюмени пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению рождественских ангелочков из теста своими руками. Участвовать могут все желающие, начало 5 января в 14:00 в центре "Дзержинец" (улица Ватутина, 6).

На мастер-классе специалисты научат делать игрушку-украшение. С собой необходимо принести материалы для творчества: полстакана муки и четверть стакана соли. Можно прийти с друзьями и детьми. Такое мероприятие – отличная возможность провести время со своей семьей, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмень".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3452) 68-41-22.

Теги: творчество , Рождество , мастер-класс
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