Голышмановские студенты помогают школьникам освоить робототехнику

Студенты Голышмановского агропедколледжа провели внеклассное мероприятие с учениками местной школы. Они рассказали подросткам об основах робототехники и предложили им создать собственного робота.

После бурного обсуждения школьники решили собрать многофункционального робота-разведчика затем приступили к сборке конструктора. После урока молодые педагоги предложить устроить соревнования в виде путешествия по станциям конструирования, моделирования и решения логических задач, пишет "Мeгатюмень".