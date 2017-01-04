Голышмановские студенты помогают школьникам освоить робототехнику

Студенты Голышмановского агропедколледжа провели внеклассное мероприятие с учениками местной школы. Они рассказали подросткам об основах робототехники и предложили им создать собственного робота.
После бурного обсуждения школьники решили собрать многофункционального робота-разведчика затем приступили к сборке конструктора. После урока молодые педагоги предложить устроить соревнования в виде путешествия по станциям конструирования, моделирования и решения логических задач, пишет "Мeгатюмень".
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