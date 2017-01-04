В Рождество тюменские моржи устроят соревнования

Турнир "Железная команда" среди тюменских моржей проведет центр закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" 7 января. Соревнования начнутся в 14:00 на озере Чемпионов.

Как рассказала председатель центра Татьяна Редькина, это ежегодный турнир, он проходит традиционно в дни зимних каникул. Подобные соревнования под названием "железный человек" проводят также благовещенские моржи.

В рамках турнира команды по пять человек участвуют в трех видах спорта: подтягивание на перекладине, бег вокруг озера и плавание в проруби.

"В программу входит определенное количество выполнения заданий, их можно разделить на всю команду или поручить одному человеку. При этом стартовать и финишировать должна вся команда одновременно", - пояснила Татьяна Редькина.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Для тех, кто боится холодной воды или не умеет плавать, моржи готовы определить в команду своего пловца, пишет "Вcлух.ру".