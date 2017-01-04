Рабочие места на племзаводе в Ишиме организуют по японской системе

На производственной площадке кормоцеха племзавода "Юбилейный" в Ишиме будут внедрять японскую систему по организации рабочих мест 5S, которая предполагает снижение потерь и повышение производительности труда.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, реализация проекта предполагает пять этапов. Сортировка включает избавление от ненужных вещей и очистку рабочего места. Соблюдение порядка требует организации хранения необходимых вещей, чтобы можно было быстро и просто их найти и использовать. Важным пунктов является соблюдение рабочего места в чистоте и порядке. Четвертый шаг - стандартизация: документированное оформление технологических операций, использование стандартных инструментов, внедрение и популяризация лучшего опыта. Наконец происходит совершенствование, что означает поддержание процесса улучшений, контроль за технологическими операциями и внедрение системы 5S в корпоративную культуру.

"Порядок и чистота на рабочем месте - основа повышения производительности и качества в производстве. В такой среде будут получаться бездефектные, соответствующие требованиям товары и услуги", - прокомментировал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по механизации и энергетике племзавода "Юбилейный" Сергей Ташланов.

Он подчеркнул, что внедрение системы 5S дает много преимуществ как самим работникам, так и предприятию в целом: удобное рабочее место сотрудника, возможность творческого подхода к выполнению профессиональных обязанностей, увеличение качества продукции, снижение затрат, рост доверия потребителей и дальнейшее развитие компании, пишет ИА "Тюменская линия".