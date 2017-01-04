Викуловские семьи тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий

В Викуловском районе в 2016 году выдали 67 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Всего с начала действия программы получателями данного вида господдержки стали более 1 тыс. викуловских семей.

Как рассказала специалист по социальным выплатам управления Пенсионного фонда в Викуловском районе Ольга Гречка, вручение сертификатов специалисты ПФР стараются приурочить к праздникам. В День матери в торжественной обстановке документы получили три молодых мамы.

Наталья Позднякова, например, планирует потратить средства на погашение ипотеки. Семья Поздняковых обрела собственное жилье благодаря программе "Молодая семья", оформили ипотечный кредит. Материнский капитал позволит полностью погасить займ.

Кроме того, викуловские семьи, подавшие заявление, смогут получить единовременную выплату из материнского капитала в размере 25 тыс. рублей, которые можно будет направить на любые нужды. Всего в Тюменской области этой возможностью воспользовались более 22 тыс. семей, сообщает ИА "Тюменская линия".