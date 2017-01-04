В тюменской деревне появилась пещера Рождества

09:42 04 января 2017
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Модель пещеры Рождества, в которой, по христианскому преданию, родился Иисус Христос, появилась в Доме художника деревни Быстрая Голышмановского района Тюменской области. "Вертеп" соорудили местные художники под руководством Евгения Корнильцева.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, помимо "вертепа" здесь откроют художественную выставку "Ночные путешественники", в основе которой легли библейские сюжеты. Здесь представлены работы голышмановских художников, а также участие в экспозиции примет искусствовед Валерия Лузина с частной коллекцией работ ишимских художников.

Организаторы отмечают, что рождественская выставка будет сопровождаться также творческими встречами с мастерами музыки, живописи, поэзии и декоративно-прикладного искусства.

Теги: творчество , музей , Рождество , выставка , художники , Голышмановский район
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