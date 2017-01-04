Волонтеры Тюмени помогают старшему поколению и детям

20:01 03 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
gp.by

В Тюмени завершилась городская благотворительная акция "Тепло сердца", за время которой волонтеры центра "Дзержинец" провели мероприятия по поддержке людей старшего поколения и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ко Дню пожилых людей горожане провели социальный флешмоб на улицах областной столицы, призывая прохожих помнить о нуждах старшего поколения. Для детей "группы особого внимания" организовали экскурсию в рамках фестиваля "День национальных культур", где ребята смогли попробовать национальную еду и узнать больше о народах, которые проживают в Тюменской области. Кроме того, на протяжении месяца волонтеры собирали продуктовые корзины и товары первой необходимости, которые потом передали нуждающимся пожилым людям, пишет "Мeгатюмень".

Теги: соцподдержка , волонтеры , День пожилого человека , благотворительность
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017