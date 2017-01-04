Волонтеры Тюмени помогают старшему поколению и детям

В Тюмени завершилась городская благотворительная акция "Тепло сердца", за время которой волонтеры центра "Дзержинец" провели мероприятия по поддержке людей старшего поколения и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ко Дню пожилых людей горожане провели социальный флешмоб на улицах областной столицы, призывая прохожих помнить о нуждах старшего поколения. Для детей "группы особого внимания" организовали экскурсию в рамках фестиваля "День национальных культур", где ребята смогли попробовать национальную еду и узнать больше о народах, которые проживают в Тюменской области. Кроме того, на протяжении месяца волонтеры собирали продуктовые корзины и товары первой необходимости, которые потом передали нуждающимся пожилым людям, пишет "Мeгатюмень".