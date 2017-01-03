Тюменским инвалидам помогают адаптироваться в обществе

Фото: Вячеслав Сазонтов

Общественная организация "Щит милосердия" организовала годовую культурную программу, нацеленную на социальную адаптацию тюменцев с заболеваниями почек и полной их дисфункции. Мероприятия проходят в рамках регионального проекта "Мы говорим "Спасибо!".

Реализация стартовала в сентябре 2016 года. С тех пор инвалиды совершили прогулку на теплоходе, посетили музей восковых фигур, в конце октября группа из 30 человек отправилась на экскурсию в Тобольск. Ежемесячно участники программы могут бывать на спектаклях Тюменского драматического театра бесплатно.

При организации мероприятий учитываются все особенности людей с ограниченными возможностями здоровья: поездки проводятся в комфортных условиях, при необходимости группу сопровождает дежурный врач с набором лекарственных препаратов, пишет "Вcлух.ру".

По словам директора Тюменской областной благотворительной общественной организации инвалидов "Щит милосердия" Дмитрия Буянова, людям с тяжелыми заболеваниями бывает непросто влиться в общество, поэтому посещение театра или выставки становится для них настоящим праздником.

"Среда общения инвалидов ограничена теми, с кем они проходят лечение, возможности посещать какие-то городские мероприятия и отвлекаться от своей болезни - нет. Мы стараемся исправить ситуацию. В этом нам помогают те, кто проявляет милосердие к людям с ограниченными возможностями и хочет помочь им делом", - прокомментировал он.