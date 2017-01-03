В Тюменской области выращивают рыбу из африканских водоемов

В Тюменской области в промышленных объемах разводят рыбу родом из африканских рек: красную тилапию и клариевого сома, которые быстро адаптировались к местным условиям.

Рыбу выращивают в Сладковском и Тюменском районах в бассейнах с природной термальной водой, ее температуру на протяжении всего года сохраняют в пределах 27-30 градусов. Тилапия нерестится до 16 раз в год, предполагаемая мощность завода в Сладковском районе составляет до 300 тонн, пока же удается производить треть от этого показателя, пишет "AиФ в Западной Сибири".

Мясо сома также оказалось выгодно в производстве. Отметим, 200 грамм этой рыбы способны удовлетворить суточную потребность человека в белке природного происхождения.