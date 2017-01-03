Тюменские врачи успешно проводят операции на сердце новорожденным

В Тюменской областной клинической больнице №1 в 2016 году провели 35 операций на сердце новорожденным детям с первых часов жизни, а также более 300 открытых и эндоваскулярных (малотравматичных) операций.

Как рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 Кирилл Горбатиков, количество операций в 2016 году превысило прошлогодние показатели. Врачи отделения выполнили 170 операций с искусственным кровообращением. Хирургическое лечение сердца в больнице проходили не только юные пациенты из Тюмени, но и из других городов - Екатеринбурга, Челябинска, были успешно прооперированы малыши из Таджикистана, Киргизии, Казахстана.

Благодаря успешной работе экстренной кардиохирургической помощи новорожденным с врожденными пороками сердца в регионе наблюдаются одни из низких в стране показатели младенческой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет "Мегaтюмень".