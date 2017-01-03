В новогодние каникулы тюменцы предпочитают отдыхать в Таиланде

Таиланд остается самым востребованным направлением для отдыха в новогодние каникулы для тюменцев. Как отмечают туроператоры, во многом это связано с теплым климатом и прямыми рейсами из Тюмени.

Также есть спрос на туры в ОАЭ, Европу, Москву, Санкт-Петербург. Несмотря на низкие цены и возобновление отношений между странами, упал спрос на поездки в Турцию. Популярность Великого Устюга как места встречи Нового года также резко упала. Основная причина – долгая дорога: добираться до родины Деда Мороза придется два дня, поэтому времени на отдых практически не остается, пишет "KП – Тюмень".