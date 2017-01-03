Тюменцы используют адвент-календари, чтобы дисциплинировать детей

Некоторые тюменские родители используют адвент-календари, чтобы дисциплинировать детей в преддверии новогодних праздников.

Словом "адвент" протестанты и католики обозначают период ожидания Рождества Христова, который длится около четырех недель. Адвент-календари помогают детям отследить время, оставшееся до любимого праздника: Нового года, Рождества, дня рождения.

Тюменка Юлия Яровенко рассказала, что по традиции делает предновогодний календарь для сына Димы. На изготовление у нее уходит 2-3 ночи. Однажды Юлия взяла конвертики с веселыми аппликациями, пронумеровала и прикрепила прищепками к новому кухонному полотенцу с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Повесила произведение высоко, чтобы сынишка сразу все не распечатал, и сама снимала по одному. Объяснила ему: "Как выполнишь все задания, Новый год наступит и Дед Мороз подарок принесет, а если собьются дни, то он не поймет, когда приходить". И Дима старался выполнять все задания от Деда Мороза и Снегурочки. В награду утром следующего дня он получал маленький сюрприз. Утром 1 января под елкой его ждал главный новогодний подарок от Деда Мороза.

Форма и наполнение адвент-календаря может быть разным, но цель одна – весело провести время в ожидании праздников и получить заряд положительных эмоций.