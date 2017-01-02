На сайте президентской библиотеки тюменцы могут увидеть уникальные фотографии

17:16 02 января 2017
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www.aalto.vbgcity.ru
| Фото: www.aalto.vbgcity.ru

Президентская библиотека представляет на своем портале электронные коллекции книг, архивных документов, фотографий и кинохроник, в том числе, посвященных Тюменской области, пишет "Тюмeнская линия".

Уникальные снимки Сергея Прокудина-Горского дают возможность полюбоваться величием Софийско-Успенского кафедрального собора или церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Тобольске.

Могут тюменцы полюбоваться красотой и других регионов. Так, например, в открытом доступе находится альбом фотографий начала XX века "Виды Крыма = Vues de Crimée", а также коллекция открыток с видами Крыма конца XIX – середины XX века. Самые ранние фотографии относятся предположительно к 1894 году.

Теги: Интернет , образование , президентская библиотека , фото
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