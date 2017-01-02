Тюменка за 30 лет собрала коллекцию из 5 тысяч календариков

Тюменка Юлия Тряскина увлеклась коллекционированием карманных календариков в 70-е годы с трехлетнего возраста. С тех пор в ее альбомах собралось более пяти тысяч экземпляров.

Как пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня", календарики хранятся у Юлии Александровны в альбомах с кармашками, а те – в большой коробке. Все классифицированы по разделам. Можно сказать, открывая коробку, она открывает мир: даже пустяковое занятие, если подходить к нему серьезно, расширяет кругозор.

Есть в ее коллекции необычные экземпляры – с "деревяшечками", с пакетиком семян и маленьким стаканчиком для их выращивания от фирмы, выпускающей газоны. А сердцу по-прежнему дороги "переливашки" с героями мультфильмов.

"Переливающиеся календарики до сих пор выпускают, правда, в небольших количествах, – уверяет Юлия Тряскина и добавляет. – Время от времени открываю коробку и перебираю, перебираю календарики. Возможно, когда-нибудь передам коллекцию по наследству".