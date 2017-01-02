Тюменцам напоминают: пора выбрасывать новогодние салаты

Cалаты, оставшиеся с новогоднего стола, уже давно пора без сожаления выбросить, ведь они могут быть опасны для здоровья.

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", срок годности обычного салата с майонезом составляет 12 часов. Что уж говорить о блюдах, приготовленных ещё в прошлом году.

Салаты без заправки могут храниться немногим больше – 18 часов. Больше "повезло" блюдам из квашеных, маринованных или солёных овощей – они могут храниться 36 часов, хотя на сегодня и их время истекло.

Самыми "стойкими" салатами считаются те, что заправлены растительным маслом или уксусом. Их срок хранения – не более 72-х часов, пишет "KП-Тюмень".