Тюменцам напоминают: пора выбрасывать новогодние салаты

12:32 02 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
hexvine.com
| Фото: hexvine.com

Cалаты, оставшиеся с новогоднего стола, уже давно пора без сожаления выбросить, ведь они могут быть опасны для здоровья.

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", срок годности обычного салата с майонезом составляет 12 часов. Что уж говорить о блюдах, приготовленных ещё в прошлом году.

Салаты без заправки могут храниться немногим больше – 18 часов. Больше "повезло" блюдам из квашеных, маринованных или солёных овощей – они могут храниться 36 часов, хотя на сегодня и их время истекло.

Самыми "стойкими" салатами считаются те, что заправлены растительным маслом или уксусом. Их срок хранения – не более 72-х часов, пишет "KП-Тюмень".

Теги: питание , здоровье
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017