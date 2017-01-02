Тюменец создал спутник в помощь аграриям

Тюменец с командой разработал спутник, который способен следить за состоянием посевов и давать аграриям рекомендации по необходимым действиям – полить, удобрить почву и другие.
Изобретение было отмечено дипломом первой степени в направлении "Космос" по итогам работы в инженерно-конструкторской школе "Лифт в будущее".
Благодаря победе тюменец получил возможность участвовать в финале Всероссийской инженерной олимпиады НТИ (Национальной технологической инициативы), сообщает "Тюмeнская линия".
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