Тюменец создал спутник в помощь аграриям

12:03 02 января 2017
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d1.izvestia29.ru
| Фото: d1.izvestia29.ru

Тюменец с командой разработал спутник, который способен следить за состоянием посевов и давать аграриям рекомендации по необходимым действиям – полить, удобрить почву и другие.

Изобретение было отмечено дипломом первой степени в направлении "Космос" по итогам работы в инженерно-конструкторской школе "Лифт в будущее".

Благодаря победе тюменец получил возможность участвовать в финале Всероссийской инженерной олимпиады НТИ (Национальной технологической инициативы), сообщает "Тюмeнская линия".

Теги: АПК , технологии , наука , конкурс
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