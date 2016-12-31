Тюменской молодежи рассказали, как отрыть свой бизнес

Восемь семинаров для молодых предпринимателей провел в 2016 году Центр занятости населения в рамках реализации федерального пилотного проекта "Займись делом!". В работе приняли участие более ста граждан, свыше 30 из них уже прошли этапы разработки и утверждения бизнес-планов, и открыли свое дело.

Мероприятия проводились совместно с организациями, учреждениями, компаниями и структурами, занимающимися сопровождением, поддержкой и развитием бизнеса. Секретами успеха также делились успешные предприниматели, которые уже получили помощь в рамках программы "Самозанятость", пишет "КП-Тюмень".