Тюменские врачи начнут трансплантировать почки в 2017 году

Операции по пересадке почки начнут проводить в Центре трансплантации органов и тканей на базе Тюменской областной больницы №1 в этом году. В листе ожидания уже числится около 50 человек, пишет "Мегaтюмень".

Для организации и развития нового вида высокотехнологичной медицинской помощи в Тюмень пригласили врача-трансплантолога Сергея Семченко. К началу практической деятельности всё готово: необходимые лицензии получены, высококвалифицированные специалисты прошли обучение, уникальное лабораторно-диагностическое оборудование, необходимое для операций трансплантации органов уже установлено. Приказ Минздрава РФ, разрешающий осуществление пересадки органов в ОКБ №1, будет принят в конце декабря и вступит в силу в 2017 году.

С конца 2016 года ведётся формирование листа ожидания на проведение пересадки почки. После проведения амбулаторного и стационарного обследований в него уже вошли 50 человек. У этих пациентов после многоплановых обследований абсолютных противопоказаний для пересадки почки не выявлено. Некоторым пациентам, пока не вошедшим в лист ожидания, определены медицинские мероприятия для устранения относительных противопоказаний к операции.