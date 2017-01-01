Центр "Дзержинец" приглашает тюменских подростков в клуб общения

Клуб общения для детей и подростков "Мой мир" действует в Тюмени на базе центра "Дзержинец". Здесь ребята могут встретиться с интересными людьми и поговорить на актуальные темы.

В минувшем году там провели около сорока занятий, участниками которых стали более 60 детей. В клубе обсуждают актуальные для подростков темы, а своей точкой зрения, советами делятся эксперты, пишет "KП-Tюмень".

Занятия были посвящены различным темам: православные праздники и традиции, государственные праздники России, занятия, посвященные нашим землякам, летнему отдыху и досугу, экстремальным видам спорта и вопросам профилактики.

В этом году работа клуба будет продолжена, а его участников ждут новые увлекательные встречи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 39-01-93.