Тюменские студенты научились делать обереги

Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега прошел в общежитии одного из тюменских колледжей. В старину такие куклы были в каждом доме.

Кукла-оберег была важным элементом в жизни человека, она сопровождала его с самого рождения и находилась с ним на протяжении всей его жизни. Тряпичная кукла в старину играла большую роль: была участницей многих праздников и обрядов; являлась символом счастья, добра, благополучия, продолжения рода; была оберегом. Благодаря тряпичной кукле ребенок с самых ранних лет усваивал значение женщины-матери, ее функцию даровать жизнь, вскармливать, воспитывать в строгой любви, передавать традиции.

Традицией становится выполнение куклы-оберега со студентами первого курса, проживающими в одном из общежитий тюменского колледжа. Теперь временный дом ребят тоже под "охраной".