Тюменская прокуратура принимает заявления о коррупции через Интернет

Сообщить о фактах коррупции тюменцы могут через сайт прокуратуры региона www.proctmo.ru.

Подобные сервисы имеются на сайтах практически всех правоохранительных органов, на этих же сайтах можно узнать телефоны "доверия", "горячей линии", а также получить рекомендации о порядке действий при столкновении с фактами коррупции, пишет газета "Тюменская область сегодня".