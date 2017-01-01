Тюменская прокуратура принимает заявления о коррупции через Интернет

15:44 01 января 2017
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sju.edu

Сообщить о фактах коррупции тюменцы могут через сайт прокуратуры региона www.proctmo.ru.

Подобные сервисы имеются на сайтах практически всех правоохранительных органов, на этих же сайтах можно узнать телефоны "доверия", "горячей линии", а также получить рекомендации о порядке действий при столкновении с фактами коррупции, пишет газета "Тюменская область сегодня".

Теги: Интернет , коррупция , прокуратура
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