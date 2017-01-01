Портал "Тюмень – наш дом" сориентирует горожан в праздничной афише

14:43 01 января 2017
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vsluh.ru

Узнать информацию о праздничных мероприятиях Тюмени горожане могут на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зима". Театрализованные представления, концерты, игровые программы, спектакли, выставки, новогодние фестивали и конкурсы, спортивные соревнования - вся информация отражена в календаре событий.

Любители здорового образа жизни должны знать, что 146 спорторганизаторов ждут их по месту жительства и проведут мастер-классы, эстафеты, соревнования и спортивные игры, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теги: каникулы , портал , мероприятия , Тюмень , Интернет , праздники , афиша
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