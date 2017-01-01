В сельских библиотеках Тюменской области пройдут новогодние мероприятия

Череда развлекательных мероприятий и книжных выставок пройдет в библиотеках и домах культуры сел Юргинского района Тюменской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

В районном ДК подготовили для детей новогодний спектакль и развлекательную программу с веселыми играми "Новогодние чудеса в Простоквашино", а так же праздничный рождественский спектакль "Зима в Простоквашино".

Для земляков пожилого возраста организуют праздничное представление "Дом в лесу стоит высок – Новогодний теремок". Для взрослых – Новогоднюю карнавальную ночь с приятными сюрпризами, живой музыкой и юмором.

Каждая из сельских библиотек удивит читателей по-своему.

Детская библиотека проведет конкурс "Снегуркины истории", где они посоревнуются в знании пословиц и поговорок, интересных стихотворений о зиме и отгадывании зимних загадок. Продолжением встречи станет изготовление елочных украшений для яркой новогодней открытки-поздравления.

В Центральной районной библиотеке состоится игровая программа "Новый год в кругу друзей" для участников клуба "Ровесник", с играми, забавами, хороводами. Театрализованным представлением "Давным–давно, под Новый год" удивит читателей Лабинская сельская библиотека.

В Володинской сельской библиотеке состоится игровой микс для детей и подростков "В снежном царстве, морозном государстве".

Читателей старшего возраста ждут посиделки в Шипаковской сельской библиотеки, вечер отдыха в Лесновской и новогодний бенефис в Агаракской сельских библиотеках. Каждому здесь будут рады, каждому найдется дело по душе и доброе слово.