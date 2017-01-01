О городских мероприятиях тюменцы могут узнать на новом портале

Новый портал полезных городских событий TMN-ID заработал в Тюмени в 2017 году. Зарегистрировавшись на сайте, горожане смогут всегда быть в курсе всех мероприятий.

Новый тюменский портал TMN-ID отличается от других существующих в городе сервисов подбором исключительно полезных и развивающих мероприятий. На сайте собраны все самые будут собраны популярные конференции, мастер-классы и семинары Тюмени.

Платформу запустили в октябре 2016 года, за это время было зарегистрировано более 20 проектов. Самым массовым мероприятием конца прошлого года стал проект "Форсайт школа".