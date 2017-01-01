За три года в Тюмени построили 15 корпусов детских садов

Пятнадцать корпусов детских садов и три школы сдали в эксплуатацию в Тюмени с 2013 по 2016 год, сообщили в пресс-службе администрации города.

В том числе, три детских сада и одна школа построены в микрорайоне "Тюменский - 3" (МАОУ СОШ № 92.корп.2). В настоящее время в микрорайоне "Восточный - 2" ведется строительство школы на 1500 мест, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2017 года.

За счет средств бюджета Тюменской области, а также за счет средств инвесторов в новых густонаселенных микрорайонах города Тюмени планируется строительство еще семи детских садов и четырех школ.